МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сирены включили в Геленджике, жители домов, которые находятся в зоне наводнения, должны собрать документы и выйти на возвышенность, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность", — говорится в сообщении. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за непогоды

Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, доложил президенту России в субботу на совещании по ликвидации последствий затоплений и природных пожаров в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вследствие сильных дождей на Кубани были затоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны наводнения был эвакуирован 1531 человек, из которых 991 — дети.

По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы.

В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.