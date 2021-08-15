АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 64, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в воскресенье. МЧС предупредило о возможных затоплениях в Крыму

Ранее сообщалось о 62 погибших. От стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.

"В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять — в Синопе и один — в Бартыне", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

Ранее сообщалось о 55 жертвах наводнения.