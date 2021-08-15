АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Группа экспертов из России прибыла в провинцию Кахраманмараш на юго-востоке Турции для осмотра места крушения самолета-амфибии Бе-200 Минобороны РФ, передает в воскресенье агентство Anadolu. В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту

Сообщается, что российская делегация провела встречу с губернатором Кахраманмараша Омером Фаруком Джошкуном. Встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200.

Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.

Воздушное судно было арендовано у России Главным управлением лесного хозяйства Турции и использовалось на балансе регионального управления лесного хозяйства Аданы.

Самолет потерпел крушение во время тушения пожара, вспыхнувшего в районе Оникишубат в Кахраманмараше после удара молнии.​​​​​​​

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