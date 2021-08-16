МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 765, до 6 621 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 765 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 788 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 621 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 489, Санкт-Петербурге — 1 383, Подмосковье — 1 362.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 5.

За сутки в РФ выписаны 15 601 человек после COVID-19, за все время — 5 899 917. В частности, в Москве выписано 2 152 человека, Санкт-Петербурге — 1 794, Подмосковье — 1 530.

За сутки в РФ подтверждены 806 смертей с COVID-19, за все время — 171 305. В частности, в Москве за сутки скончались 54 пациента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 44, Иркутской области — 34.