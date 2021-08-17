ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана", — сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Салливан отметил, что ответственность несет и он сам, и госсекретарь, и глава и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества. США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане

"Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата", — сказал он, добавив, что "это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации".

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.