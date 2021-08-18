МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. На Украине нет смысла строить новое демократическое государство, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Свое мнение он изложил в Facebook. Львовский журналист потребовал депортировать русских из Крыма

По его мнению, это стало очевидным из-за событий в Афганистане, которые являются "крахом" доктрины либеральной демократии.

Как отметил Арестович, это показало, что "реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию". "Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", — добавил он.

"Сотни экспертов десятки лет утверждали, что в Афганистане (РФ, КНР, Ираке, Иране, добавить по вкусу) возможно построение свободных, демократических обществ. Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются", — написал советник.

"В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет. Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации — которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", — подчеркнул Арестович.

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