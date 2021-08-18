Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что россиянам следует больше работать, а не отдыхать
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россияне должны забыть о четырёхдневной рабочей неделе. Так заявил в интервью "Известиям" глава СПЧ Валерий Фадеев. Он считает, что нужно больше работать, а не отдыхать, потому что труд — главное в жизни человека, и он должен приносить радость.
Фадеев считает, в последнее время в стране слишком много говорят о сокращении рабочей недели и о праздниках. Глава СПЧ подчеркнул, что он не против отдыха, но тренд должен быть в другую сторону.
Напомним, что впервые о возможном сокращении рабочей недели в 2019 году заговорил глава правительства России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов тогда отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но пока в приоритете более важные темы.
https://1prime.ru/society/20210818/834475612.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.