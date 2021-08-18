МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россияне должны забыть о четырёхдневной рабочей неделе. Так заявил в интервью "Известиям" глава СПЧ Валерий Фадеев. Он считает, что нужно больше работать, а не отдыхать, потому что труд — главное в жизни человека, и он должен приносить радость. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон

Фадеев считает, в последнее время в стране слишком много говорят о сокращении рабочей недели и о праздниках. Глава СПЧ подчеркнул, что он не против отдыха, но тренд должен быть в другую сторону.

Напомним, что впервые о возможном сокращении рабочей недели в 2019 году заговорил глава правительства России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов тогда отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но пока в приоритете более важные темы.