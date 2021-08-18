МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщил Росстат. Сбербанк разрешит платить со счета карты, даже если ее заблокируют

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

"Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года", — добавляется в сообщении.

Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале следующего года.

В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.