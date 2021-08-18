Росстат: всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщил Росстат.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
"Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года", — добавляется в сообщении.
Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале следующего года.
В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.
Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
https://1prime.ru/society/20210818/834478283.html