ЦЮРИХ, 18 авг — ПРАЙМ. Распространение штамма коронавируса "дельта" опережает меры, которые мировое сообщество принимает для реагирования на пандемию, сообщил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Дельта" продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал гендиректор ВОЗ. Эпидемиолог назвал условие превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Он добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно 1 миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной способствовать ускорению производства средств по борьбе с COVID-19.

"Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.