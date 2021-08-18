ЦЮРИХ, 18 авг — ПРАЙМ. Странам не стоит торопиться с применением бустерных доз вакцин от коронавируса до появления соответствующих научных данных, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Пункт вакцинации в парке "Роев ручей" Красноярского края

Среди вакцинировавшихся от COVID разыграют по 100 тысяч рублей

Таким образом она прокомментировала намерение США начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от COVID-19.

"Как только вы начинаете подобную программу, очень трудно отступить. Поэтому правильная вещь, которую нужно сделать прямо сейчас, с точки зрения науки, — это подождать, пока наука скажет нам, когда будут нужны бустеры, для каких групп людей и какие вакцины нуждаются в бустерах", — сказала Сваминатан на брифинге в среду.

Она также отметила, что существует и морально-этический аспект, который заключается в том, что хорошо защищенные от COVID люди будут получать третью дозу вакцины, в то время как другие еще не пройдут первичную вакцинацию.