ЦЮРИХ, 18 авг — ПРАЙМ. Странам не стоит торопиться с применением бустерных доз вакцин от коронавируса до появления соответствующих научных данных, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Среди вакцинировавшихся от COVID разыграют по 100 тысяч рублей

Таким образом она прокомментировала намерение США начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от COVID-19.

"Как только вы начинаете подобную программу, очень трудно отступить. Поэтому правильная вещь, которую нужно сделать прямо сейчас, с точки зрения науки, — это подождать, пока наука скажет нам, когда будут нужны бустеры, для каких групп людей и какие вакцины нуждаются в бустерах", — сказала Сваминатан на брифинге в среду.

Она также отметила, что существует и морально-этический аспект, который заключается в том, что хорошо защищенные от COVID люди будут получать третью дозу вакцины, в то время как другие еще не пройдут первичную вакцинацию.