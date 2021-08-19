МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Этой осенью Россия столкнется с новой волной гриппа, которая превзойдет масштабы прошлого года, спрогнозировал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков. Эксперты объяснили "взрывной" рост трат россиян на здоровье

В прошлом году в России случаи традиционного осеннего заболевания – гриппа фиксировались значительно реже обычного. Это стало неожиданным положительным эффектом от противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавируса.

"В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", — сказал Крючков

По его словам, чтобы избежать неприятных последствий осенью, прививаться нужно как можно скорее.

"Вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас. В августе это сделать нужно точно. Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса. Кроме того, мы знаем, что грипп более опасен для детей, им тоже можно рекомендовать прививку", – отметил Крючков.

Прививочная кампания против гриппа в этом году будет проходить одновременно с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Врач рекомендует делать эти прививки с перерывом в 30 дней, чтобы не перегружать иммунную систему.

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