МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни — дирофиляриоза, пишет интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на Минздрав. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

Это паразитарное заболевание, его переносчиком являются комары. Возбудители — круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как животных, так и людей.

На месте укуса комара-переносчика образовывается подкожный узел. Основные симптомы болезни — отек, покраснение и опухоль. Гельминт способен мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров, и это ощущается.

От момента заражения до возникновения опухоли может пройти не менее месяца, а иногда процесс занимает до двух лет. Извлекают паразита хирургическим путем.

В этом году в украинской столице извлекли гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров дирофиляриоза— в одном случае из правой кисти и в двух других — из левого глаза.

Для защиты от болезни рекомендуется ставить на окна сетки, пользоваться фумигаторами и другими средствами защиты от комаров.

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