МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. COVID-19 может спровоцировать болезни нервной системы у пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. Российские ученые разгадали, как коронавирус обходит иммунитет

Она объяснила, что коронавирус способен обострить дегенеративные процессы в нервной системе. По ее словам, у людей старшего возраста проблемы с нервами после перенесенного заболевания могут затягиваться и усугубляться. "Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", — добавила Пшеничная.

Она добавила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.