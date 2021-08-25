Эксперт предупредил об опасном осложнении от COVID у пожилых
Инфекционист Пшеничная: COVID-19 может спровоцировать болезни нервной системы у пожилых людей
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. COVID-19 может спровоцировать болезни нервной системы у пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.
Она объяснила, что коронавирус способен обострить дегенеративные процессы в нервной системе. По ее словам, у людей старшего возраста проблемы с нервами после перенесенного заболевания могут затягиваться и усугубляться. "Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", — добавила Пшеничная.
Она добавила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.
https://1prime.ru/society/20210825/834525910.html
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