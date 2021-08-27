МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Как стало известно изданию Politico, Вашингтон передал боевикам списки тех, кого Штаты намеревались вывезти из Афганистана, чтобы ускорить их эвакуацию. Но американские чиновники сочли, что таким образом этих лиц занесли в "список смертников".

Вашингтон предоставил "Талибану" (запрещенная в России террористическая организация) список граждан США и сотрудничающих с ними афганцев, а также обладателей грин-карт. Этих лиц американские власти намеревались вывезти из Афганистана.

Как пишет Politico со ссылкой на несколько анонимных источников, США пошли на такой шаг, чтобы обеспечить этим лицам доступ к аэропорту Кабула. Но это решение вызвало недовольство у американских законодателей и военных.

"По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников", — прокомментировал чиновник Министерства обороны на условиях анонимности.

Издание пишет также, что вопрос о формировании списка был поднят на закрытом брифинге. В администрации президента США Джо Байдена сочли создание этого документа лучшим способом обезопасить американцев и афганцев, которых предстоит эвакуировать. Также это был способ предотвратить перестрелку между боевиками "Талибана"* и американскими военными в кабульском аэропорту.

Изданию в центральном командовании США отказались комментировать эту информацию.

Позже президент США Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что не может "с уверенностью сказать, что список имен действительно существовал".

*запрещенная в России террористическая организация