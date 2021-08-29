США: взорванный в Кабуле автомобиль представлял угрозу для аэропорта
ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Автомобиль, уничтоженный в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту, сообщили военные США.
Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство — Вилаят Хорасан"* (террористическая организация, запрещена в РФ), которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
"Мы уверены, что успешно поразили цель. Значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки", — говорится в пресс-релизе.
Военные добавили, что пока не располагают данными о жертвах среди гражданского населения, но продолжают изучать ситуацию.
Это второй американский авиаудар по группировке после устроенного ею теракта. Ранее беспилотник ликвидировал двух боевиков недалеко от границы с Пакистаном.
Накануне власти США объявили о высокой вероятности новых атак террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.
*ИГ — Вилаят Хорасан — террористическая организация, запрещенная в России
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