ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Автомобиль, уничтоженный в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту, сообщили военные США. В Кабуле прогремел сильный взрыв

Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство — Вилаят Хорасан"* (террористическая организация, запрещена в РФ), которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.

"Мы уверены, что успешно поразили цель. Значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки", — говорится в пресс-релизе.

Военные добавили, что пока не располагают данными о жертвах среди гражданского населения, но продолжают изучать ситуацию.

Это второй американский авиаудар по группировке после устроенного ею теракта. Ранее беспилотник ликвидировал двух боевиков недалеко от границы с Пакистаном.

Накануне власти США объявили о высокой вероятности новых атак террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

*ИГ — Вилаят Хорасан — террористическая организация, запрещенная в России