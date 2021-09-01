Путин: население России могло составлять полмиллиарда человек
Путин отметил, что население РФ, по некоторым оценкам, могло составить полмиллиарда человек
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что население России могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек.
"На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза… Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек", — сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.
https://1prime.ru/society/20210901/834573162.html
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