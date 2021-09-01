МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что население России могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек. Путин сообщил о снижении безработицы в России

"На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза… Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек", — сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.