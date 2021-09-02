ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 1 миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона.

"В период пандемии действительно наблюдался серьёзный рост числа граждан, вставших на учёт в центрах занятости. Он достигал пиковых значений 3,7 миллиона человек, на сегодняшний день в центрах занятости стоит на учете порядка миллиона человек", — сказал он на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.