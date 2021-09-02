ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 2,8-3 миллиона человек в России продолжают трудиться удаленно.

По его словам, до пандемии удаленно в России работали 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения, примерно 5-6 миллионов человек.

"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 миллиона человек", — сказал Котяков на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.