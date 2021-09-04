МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 18 780, до 6 993 954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 993 954 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1549, 1494 и 756 соответственно.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах — соответственно 26, 14 и 10 случаев.

За сутки в РФ выписаны 18 737 человек после лечения от COVID-19, за все время — 6 255 475, в частности, в Подмосковье за сутки выписаны 1385 человека, в Москве — 1356, в Санкт-Петербурге — 1228.

За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 186 407. В том числе, в Москве за сутки подтверждены 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 35, в Свердловской области — 34.