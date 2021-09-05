МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади в Москве. Такое заявление он сделал в эфире Пятого канала. В США назвали слабые места украинской армии

Ведущая прочитала вопрос от зрительницы "Хотел бы он проехать на танке по Красной площади?"

"Наверное, да. По-честному, да", — сказал генерал.

"Хотели бы?" — переспросила ведущая. "Да", — повторил Залужный.

"С флагом и с музыкой?" — уточнила ведущая.

"Да", — ответил главнокомандующий. "Но аккуратно, потому что это памятник".

Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.

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