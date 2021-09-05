Главком ВС Украины заявил, что проехался бы на танке по Красной площади
Главком Вооруженных сил Украины Залужный признался, что хочет проехаться на танке по Красной площади
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади в Москве. Такое заявление он сделал в эфире Пятого канала.
Ведущая прочитала вопрос от зрительницы "Хотел бы он проехать на танке по Красной площади?"
"Наверное, да. По-честному, да", — сказал генерал.