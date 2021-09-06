МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2021, которая пройдет в столичном Манеже с 18 по 20 сентября, впервые будут представлены NFT- токены 20 российских художников, сообщил основатель NFT-агентства Digital Art EXPO Герберт Шопник. Эрмитаж начинает продавать NFT на маркетплейсе Binance

"Мы впервые представляем более 40 работ NFT-арт на ярмарке такого уровня. NFT — это стремительный тренд, который затронул всех участников рынка креативных индустрий. Известные аукционные дома, такие как Christie's и Sotheby's уже вовсю предлагают NFT-арт и, я уверен, подобные произведения обязательно должны найти место в коллекциях самых изысканных коллекционеров современного искусства", —комментирует Шопник.

Все работы арт-художников можно будет приобрести, их стоимость будет варьироваться от нескольких тысяч евро до нескольких десятков тысяч евро, добавил он.

Дословно аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token, то есть невзаимозаменямый токен. По сути, NFT является аналогом ценных бумаг. Покупка NFT-токена закрепляет за человеком право на владение цифровым объектом в интернете: гифки, картины, фотографии, аудио или любого другого купленного им файла. На Cosmoscow будет продемонстрировано несколько десятков отобранных NFT-произведений как всемирно известных, так и молодых художников.