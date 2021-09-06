БРЮССЕЛЬ, 6 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия считает систему цифровых COVID-сертификатов успешной, она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов, рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии.

"Она упростила властям и авиакомпаниям проверку необходимой документации. Это четко отражено в цифрах", — отметил источник.

Он напомнил, что Евросоюзу удалось восстановить порядка 70% авиатрафика этим летом по сравнению с 2019 годом.

"Это большой успех ЕС в целом", — сказал собеседник агентства.

В Евросоюзе, где живет около 450 миллионов человек, выпущено более 350 миллионов COVID-сертификатов. К этой системе ЕС подключилось девять стран, не входящих в союз.