МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Самым опасным симптомом коронавирусной инфекции можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса

"Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", — отметила эпидемиолог.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что в последнее время новых симптомов COVID-19 не появлялось, все они были описаны в прошлом году.