МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Вызов посла США Джона Салливана в МИД РФ был связан с тем, что Вашингтон поддерживает "Умное голосование" — проекте "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), все компании, которые участвовали в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном, рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.

"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование", по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок — США", — заявила Захарова в эфире Радио России.

Она добавила, что "все компании, которые участвовали в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном".

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК*. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики.

ФБК — запрещенная в России экстремистская организация-иноагент