МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придётся":

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг", — сказал глава государства.

"Образно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается.