Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев
Бывший командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев умер в Краснодаре
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в республиках Дагестан и Чечня, скончался во вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа РФ.
"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — отметил собеседник.
При этом в Клубе военачальников уточнили, что Казанцев умер в районе семи утра в городе Краснодар.
Виктор Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. В 2000-2004 годах занимал пост первого полномочного представителя президента России в ЮФО.
https://1prime.ru/society/20210914/834684111.html
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