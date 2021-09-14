МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в республиках Дагестан и Чечня, скончался во вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа РФ.

"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — отметил собеседник.

При этом в Клубе военачальников уточнили, что Казанцев умер в районе семи утра в городе Краснодар.

Виктор Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. В 2000-2004 годах занимал пост первого полномочного представителя президента России в ЮФО.