МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной на территории РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* со спецслужбами Украины, сообщает в среду Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

"ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* ("Меджлис")*со спецслужбами Украины", — сообщает служба.

По словам задержанных, уточняется в сообщении, кроме участия в подготовке диверсии разведка Украины через "Меджлис"* пыталась спровоцировать протесты крымско-татарского населения против действий властей и правоохранителей республики Крым.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ 4 сентября задержали жителей Крыма: посредника — зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силового ведомства, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне — "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис"*.

В ФСБ добавили, что по указанию одного из руководителей организации в июне текущего года исполнители выезжали на Украину в Херсон. Здесь сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. "За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США", — отмечает служба.

Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым, подчеркивается в сообщении.

"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" — Виктор Зелинский", — перечислили в ФСБ.

Диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым, участником неудачной акции в 2016 году.

Уголовное дело расследуется по статье "Диверсия". Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.