МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Миллион москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

В России начались трехдневные выборы в Государственную думу, они пройдут с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. На эти три дня назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов