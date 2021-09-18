МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира. По версии издания, его возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Bloomberg оценило ее состояние в 238,2 миллиардов долларов.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тысяч, выручка компании составляет 559 миллиардов долларов. Семья Уолтон владеет 48% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

семья Марс , владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — 141,9 миллиард долларов;

, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — 141,9 миллиард долларов; семья Кох , владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — 124,4 миллиарда долларов:

, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — 124,4 миллиарда долларов: семья Эрме , владельцы французского дома моды Hermes — 111,6 миллиардов долларов;

, владельцы французского дома моды Hermes — 111,6 миллиардов долларов; саудовская королевская семья Аль Сауд — 100 миллиардов долларов;

— 100 миллиардов долларов; семья Амбани , владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — 93,7 миллиарда доллара;

, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — 93,7 миллиарда доллара; семья Вертхаймер , владельцы французского модного дома Chanel — 61,8 миллиард долларов;

, владельцы французского модного дома Chanel — 61,8 миллиард долларов; семья Джонсон , владельцы американской компании по управлению активами Fidelity Investments — 61,2 миллиардов долларов;

, владельцы американской компании по управлению активами Fidelity Investments — 61,2 миллиардов долларов; семья Томсон , владельцы медиакомпании Thomson Reuters — 61,1 миллиардов долларов;

, владельцы медиакомпании Thomson Reuters — 61,1 миллиардов долларов; семья Бёрингер, владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim — 59,2 миллиардов долларов.

Всего в рейтинге 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi (51 миллиард долларов), владельцы бренда косметики Estee Lauder (49,3 миллиардов долларов), семья Мюлье, владеющая французским торговым гигантом Auchan (45,9 миллиардов долларов), семья владельцев BMW Квандт (42,3 миллиарда долларов).

Согласно информации Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет 1,7 триллиона долларов, что на 22% больше, чем годом ранее.