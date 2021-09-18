МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глава Центризбиркома Памфилова рассказала, что работа избирательных участков после их закрытия — стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с переносных ящиков перемещаются в КОИБ. Песков объяснил неправильную дату на часах у Путина во время голосования

Ранее СМИ писали о якобы нарушениях и "вбросах" на избирательных участках, поскольку после их закрытия там проводилась работа с бюллетенями.

"Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени", — подчеркнула Памфилова в информцентре ЦИК.

Она также отметила, эту процедуру по перемещению бюллетеней в КОИБы часто путают с нарушениями и "вбросами", хотя это стандартная процедура.

"Многие люди искренне не понимают, считают, что под камеры идут "вбросы", хотя КОИбы — это наша стандартная процедура, мы ее не стали менять. КОИБ — это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все — его оттуда не вытащишь", — заключила она.