В МГД считают, что программа "Миллион призов" подняла явку на выборах
Председатель Мосгордумы Шапошников: программа "Миллион призов" подняла явку на выборах
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Благодаря акции "ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" явка в Москве стала выше и итоговые цифры опередят показатели предыдущих лет как раз за счет электронного голосования, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Многие мои знакомые, благодаря тому, что разыгрываются призы, решили голосовать дистанционно. С точки зрения повышения явки это эксклюзивный инструмент, который замечательно поднимает явку", — сообщил он на марафоне "Ночь выборов".
Согласно решению ЦИК, выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://1prime.ru/society/20210919/834739223.html
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