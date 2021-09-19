МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Благодаря акции "ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" явка в Москве стала выше и итоговые цифры опередят показатели предыдущих лет как раз за счет электронного голосования, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В России могут появиться каникулы в октябре для проведения выборов

"Многие мои знакомые, благодаря тому, что разыгрываются призы, решили голосовать дистанционно. С точки зрения повышения явки это эксклюзивный инструмент, который замечательно поднимает явку", — сообщил он на марафоне "Ночь выборов".

Согласно решению ЦИК, выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.