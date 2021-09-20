ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Саммит COP26 (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), который пройдет в ноябре в Глазго, может не достичь своих целей, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам круглого стола по климату с участием лидеров стран. Мишустин призвал готовиться к переходу на альтернативную энергию

"Учитывая данные на данный момент обязательства государств-членов, мир находится на пути к катастрофическому потеплению на 2,7 градуса, тогда как мы договорились, что нам нужно уложиться в 1,5 градуса. Согласно научным данным, потепление больше, чем на 1,5 градуса, будет катастрофой", — сказал генсек.

Он напомнил, что чтобы не дать температуре подняться выше 1,5 градусов, нужно сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году, чтобы мир мог достичь углеродной нейтральности к середине века.

"Вместо этого данные на сегодняшний день странами обязательства предполагают увеличение выбросов парниковых газов на 16% в 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года. Это означает, что если мы коллективно не изменим курс, есть высокий риск провала COP26", — заявил Гутерреш журналистам.

Как указал Гутерреш, сегодня он попросил лидеров сделать все необходимое, чтобы COP26 прошел успешно.

По его словам, необходимо держать потепление в рамках 1,5 градуса. Он также призвал развитые страны предоставлять ежегодно 100 миллиардов долларов на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.