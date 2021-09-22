МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об обнаружении пропавшего самолета Ан-26. Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

"На данный момент такой информацией не располагаем", — заявили РИА Новости в пресс-службе главка.

"Аэромобильная группировка МЧС России продолжает поиски самолета Ан-26, с которым ранее была потеряна связь. Министерство усилило группировку пропавшего с радаров воздушного судна — всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники", — отметили в пресс-службе.

Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 завершены из-за неблагоприятной метеообстановки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Работа вертолетов закончилась, метеообстановка неблагоприятная", — рассказали в пресс-службе регионального главка.

Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.