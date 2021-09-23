В электронном голосовании в Москве не выявили следов взлома и вбросов
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в ДЭГ
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не обнаружил следов взлома или вбросон в электронном голосовании, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Ранее в московском штабе приняли решение о пересчете голосов дистанционного электронного голосования по Москве в связи техническими сбоями в начале голосования и после его завершения.
Техническая рабочая группа штаба продолжит анализ первичных данных электронного голосования и развитие гласности и открытости системы, добавил Венедиктов.
https://1prime.ru/society/20210923/834774561.html
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