МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не обнаружил следов взлома или вбросон в электронном голосовании, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее в московском штабе приняли решение о пересчете голосов дистанционного электронного голосования по Москве в связи техническими сбоями в начале голосования и после его завершения.

Техническая рабочая группа штаба продолжит анализ первичных данных электронного голосования и развитие гласности и открытости системы, добавил Венедиктов.