Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России получило пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Бумаги будут направлены на экспертизу, по ее результатам примут решение о регистрации препарата, рассказал агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", — отметил собеседник агентства.
Сейчас в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи — двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".
В случае регистрации препарата вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей либо законных представителей.
"В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей", — подытожил Кузнецов.
https://1prime.ru/society/20210923/834778127.html