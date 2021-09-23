МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России получило пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Бумаги будут направлены на экспертизу, по ее результатам примут решение о регистрации препарата, рассказал агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", — отметил собеседник агентства.

Сейчас в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи — двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".

В случае регистрации препарата вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей либо законных представителей.

"В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей", — подытожил Кузнецов.