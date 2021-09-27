МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россияне предпочитают отдыхать на даче или дома, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые озвучил на пресс-конференции "Итоги лета-2021 в период полуоткрытых границ" директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Госдума обсужадает с правительством вопрос бессрочной дачной амнистии

Он отметил, что в закрытом вопросе, подразумевающим любое количество ответов, о том, какой вид отдыха предпочитают респонденты, они чаще отвечали: отдых в сельской местности, на даче или огороде (42%), отдых дома (36%), пляжный отдых (29%).

Также в число наиболее популярных ответов вошел активный отдых (27%), изучение культуры и посещение исторических мест (25%), рыбалка, охота (22%), посещение концертов, праздников и фестивалей (18%).

Также ВЦИОМ проанализировал то, как россияне хотели провести свой летний отдых и то, что из этого получилось. Респондентам задали вопросы, на которые можно было дать до пяти вариантов ответа. Выяснилось, что в этом году 52% россиян планировали отдохнуть летом дома, 34% – на даче или садовом участке, 13% – на курортах Краснодарского края, 8% – в Крыму, 13% – в другом городе, селе, 9% – за границей.

По итогам летнего сезона выяснилось, что 60% россиян отдыхали дома, 23% – на садовом участке или даче, 5% – на курортах Краснодарского края, 4% – в Крыму, 9% – в другом городе, селе, 2,5% – за границей. Россияне начали бронировать туры в Египет на Новый год

Также ВЦИОМ удалось выяснить, что 59% россиян провели лето там, где планировали, 28% – изменили свои планы, а 13% – затруднились ответить.

Среди основных причин изменений планов — отсутствие денег (22%), коронавирус (22%), состояние здоровья (11%), семейные обстоятельства (10%), работа (9%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16, 18 и 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.