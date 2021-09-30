МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российские производители РФ за последние три месяца выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от COVID-19 "недостаточным"

"Суммарный выпуск в третьем квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца — это 110 миллионов полных комплектов доз, из которых почти 65 миллионов приходится на "Спутник V", — сказал Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", — добавил министр.