МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Федеральной налоговой службе (ФНС) России стало известно, что неизвестные от ее имени рассылают налогоплательщикам на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С 29 сентября в ФНС России поступают жалобы о получении подозрительных писем. Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл", — сказали в ФНС.

Служба подчеркнула, что не имеет отношения к этим письмам. "Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают", — указали в ведомстве.

"Получатели подобных писем могут не иметь настроек спам-фильтров, черных списков, а также проверки отправителя с использованием DMARC и иных технических средств. Рекомендации по предупреждению фишинговых рассылок описаны на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn77/fishing/#t2", — добавили там.

Ранее в четверг "Лаборатория Касперского" сообщала, что ее эксперты зафиксировали вредоносную рассылку от имени ФНС — выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения. При этом отмечалось, что реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.