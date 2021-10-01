МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ФСБ утвердила перечень сведений из 60 пунктов в области военной и военно-технической деятельности России, за передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале нормативных актов.

В приказе ведомства говорится, что эти сведения могут не относиться к гостайне, но могут быть использованы против безопасности России. Россияне, намеренно собирающие такие сведения, могут быть причислены к иноагентам.

В частности, речь идет о сведениях, содержащих оценку и прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки, а также данных о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур. Кроме этого, ФСБ называет сведения о морально-психологическом климате в российской армии, о методах боевой подготовки военнослужащих, о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники, о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

Ведомство также указывает, что безопасности страны может угрожать передача за рубеж информации о финансовом состоянии госкорпорации и финансово-экономических прогнозах развития, сведений о проблемах, в том числе финансово-экономических, о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры и планов по их разработке.

Издание отмечает, что большинство пунктов касается "Роскосмоса".