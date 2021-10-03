В России ужесточаются правила работы НКО-иноагентов
В России вступил в силу закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. С 3 октября вступил в силу закон, согласно которому иностранные НКО и их подразделения в России должны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а филиалы иностранных НКО теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.
Эти изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".
Структурные подразделения НКО-иноагентов будут обязаны предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, в которых должны быть описаны объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Вместе с тем эти организации будут обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что НКО не проводила таких мероприятий.
Если НКО-иноагент продолжит работу после решения о ее запрете, организация будет ликвидирована по решению суда по иску Минюста России.
https://1prime.ru/society/20211003/834861467.html
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