МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. С 3 октября вступил в силу закон, согласно которому иностранные НКО и их подразделения в России должны ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а филиалы иностранных НКО теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.

Эти изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".

Структурные подразделения НКО-иноагентов будут обязаны предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, в которых должны быть описаны объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Вместе с тем эти организации будут обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что НКО не проводила таких мероприятий.

Если НКО-иноагент продолжит работу после решения о ее запрете, организация будет ликвидирована по решению суда по иску Минюста России.