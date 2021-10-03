ТОКИО, 3 окт — ПРАЙМ. В ходе выступления на международном Форуме науки и технологий в обществе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал необходимость инвестиций в биомедицинские исследования и роль социальных медиа двумя важными уроками, которые были извлечены из пандемии коронавируса. Проценко заявил о непредсказуемости коронавируса

"Все понимают важность инвестиций в науку, но именно инвестиции в биомедицинские исследования являются тем важным моментом, который позволит разрабатывать меры в короткое время. Другой важный урок — это роль социальных медиа, которые, на мой взгляд, имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Все мы видим позитивный эффект от быстрого распространения информации, однако вместе с этим есть и риск, когда происходит дезинформация", — отметил он.

Говоря о мерах подготовки к "новой неизбежной пандемии", Фаучи выделил три основных направления: портфолио биомедицинских исследований, исследовательские возможности не только внутри какой-либо из стран, но и международные, а также собственно разработка контрмер. Отдельно инфекционист остановился на том, как именно в Институте подходят к вопросу разработки вакцин как одной из мер подготовки.

"Наш подход состоит из трех компонентов: подход с точки зрения приоритетности патогенов, подход с точки зрения платформ (для создания вакцин — ред.) и, третий, подход с точки зрения прототипа патогена", — пояснил он.

Фаучи также добавил, что несмотря на наличие так называемого "подхода приоритетности патогенов, который является уже устоявшимся и подходящим, использование только одного его невозможно, так как уже по опыту известно, что в большинстве случаев, когда случается пандемия, ее вызывает патоген, что было невозможно предугадать и внести в список приоритетных".

Затронув тему действий ученых в ходе пандемии, Фаучи особо отметил важность умения специалистов "эволюционировать в своем мышлении вместе с развитием событий в ходе пандемии". В частности, эксперт привел пример того, как по мере распространения коронавируса ученые выявляли признаки, которые были абсолютно нехарактерны для других эпидемий. В Крыму зафиксирован абсолютный рекорд по COVID-19

"К примеру, одновременно с тем, как гибли сотни людей по всему свету, огромное число людей не испытывало вообще никаких симптомов. Позже выяснилось и то, что человек, у которого нет вообще никаких проявлений, является чрезвычайно заразным для других людей. И с каждым новым открытием, мы были вынуждены менять и свои подходы. Многие, наверное, думают, что ученые — это некие неваляшки, которые меняют свое мнение на противоположное. Нет, мы просто должны эволюционировать в своем мышлении и быть гибкими", — подытожил Фаучи.

Ежегодный киотоский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.