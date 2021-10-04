Читатели издания Die Welt критикуют идею создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt подвергли идею создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание отметило в своей статье от 3 октября, что инициативу поддержали в консервативном крыле бундестага. И более того: украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к ее реализации.
Данная публикация вызвала активный отклик у немецких читателей, которые настаивают на том, что Германия совсем не обязана оказывать помощь Киеву.
"Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС", — заявил пользователь Max S.
"Германия прежде всего. Украина не наша проблема, у нас достаточно своих", — сказал некий Martin M.
Многие напомнили о печальном опыте размещения немецких войск в Афганистане и выразили сомнения в успешности реализации аналогичной инициативы на Украине. "Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", заявили они.
Напомним, что о том, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, 3 октября написало издание Welt am Sonntag.
Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Как стало известно газете, на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия.
https://1prime.ru/society/20211004/834869062.html