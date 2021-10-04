МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt подвергли идею создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание отметило в своей статье от 3 октября, что инициативу поддержали в консервативном крыле бундестага. И более того: украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к ее реализации.

Данная публикация вызвала активный отклик у немецких читателей, которые настаивают на том, что Германия совсем не обязана оказывать помощь Киеву. ЕС планирует создать на Украине военную учебную миссию

"Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС", — заявил пользователь Max S.

"Германия прежде всего. Украина не наша проблема, у нас достаточно своих", — сказал некий Martin M.

Многие напомнили о печальном опыте размещения немецких войск в Афганистане и выразили сомнения в успешности реализации аналогичной инициативы на Украине. "Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", заявили они.

Напомним, что о том, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, 3 октября написало издание Welt am Sonntag.

Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Как стало известно газете, на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия.