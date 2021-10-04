МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предание огласке информации из так называемого "досье Пандоры", касающейся президента Украины Владимира Зеленского, может ударить по личному имиджу украинского лидера, но не станет основанием для импичмента, так как фильм не производит большого впечатления даже на оппонентов главы государства. Об этом рассказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Напомним, что ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. Украина заявила о нехватке угля к отопительному сезону

"Еще когда был панамский кейс с Петром Порошенко, мы убедились, что украинцы достаточно индифферентно относятся к такому факту, как офшорные счета за рубежом. Вся украинская политическая и бизнес-элита — это офшорная аристократия. Поэтому не думаю, что будут какие-то последствия с точки зрения импичмента. Так как большого впечатления сам по себе этот фильм не производит, даже люди, далекие от симпатии к Зеленскому, говорят, что все это было в 2019 году: рассказы о том, что (украинский олигарх Игорь — ред.) Коломойский и Зеленский — связанные лица, выводились деньги, тут Америку не открыли", — сказал Золотарев в комментарии РИА Новости в понедельник.

Он уверен, что сейчас многое зависит от технологических моментов и от того, как оппоненты президента будут развивать эту тему.

Золотарев добавил, что "это дело наверняка ударит по имиджу". "Сейчас он напоминает о том, что Зеленский такой же, как мы все, ничуть не лучше и не хуже других представителей украинского политикума, а для Зеленского это проблема, поскольку ядро его позитивного образа строилось на утверждении: мы — не они, мы другие", объяснил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор". В Германии назвали Украину "несостоявшимся государством"

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем. Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.