Собянин аннонсировал внедрение массового ПЦР-тестирования в Москве через две недели
МАССОВОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID В МОСКВЕ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ ПОВСЕМЕСТНО ЧЕРЕЗ 1-2 НЕДЕЛИ — СОБЯНИН
https://1prime.ru/society/20211005/834880756.html
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МАССОВОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID В МОСКВЕ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ ПОВСЕМЕСТНО ЧЕРЕЗ 1-2 НЕДЕЛИ — СОБЯНИН
https://1prime.ru/society/20211005/834880756.html
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