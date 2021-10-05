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2021-10-05T19:16:43+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20211005/834882658.html
Гинцбург рассказал, как подростков будут прививать "Спутником V"
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ПРИВИВКА ВАКЦИНЫ СПУТНИК V ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12-17 ЛЕТ БУДЕТ ВВОДИТЬСЯ ДВАЖДЫ, ТОЛЬКО КОНЦЕНТРАЦИЯ УМЕНЬШЕНА В 5 РАЗ — ГИНЦБУРГ РИА НОВОСТИ ПРАЙМ, 05.10.2021
общество , здоровье, новости, вакцина, коронавирус, спутник v
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРИВИВКА ВАКЦИНЫ СПУТНИК V ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12-17 ЛЕТ БУДЕТ ВВОДИТЬСЯ ДВАЖДЫ, ТОЛЬКО КОНЦЕНТРАЦИЯ УМЕНЬШЕНА В 5 РАЗ — ГИНЦБУРГ РИА НОВОСТИ