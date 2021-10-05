2021-10-05T19:16:43+03:00

2021-10-05T19:16:43+03:00

2021-10-05T19:16:43+03:00

2021

https://1prime.ru/society/20211005/834882658.html

Гинцбург рассказал, как подростков будут прививать "Спутником V"

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ПРИВИВКА ВАКЦИНЫ СПУТНИК V ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12-17 ЛЕТ БУДЕТ ВВОДИТЬСЯ ДВАЖДЫ, ТОЛЬКО КОНЦЕНТРАЦИЯ УМЕНЬШЕНА В 5 РАЗ — ГИНЦБУРГ РИА НОВОСТИ ПРАЙМ, 05.10.2021

общество , здоровье, новости, вакцина, коронавирус, спутник v

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60