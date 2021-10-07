МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19, зарегистрированных в РФ за сутки, — 27 550, общее число случаев заболевания в стране выросло до 7 690 110, следует из данных оперативного штаба.

Согласно оперативным данным, 31 декабря 2020 года в стране было зарегистрировано 27 747 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 550 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 519 (9,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Вирусолог рассказал о "виновнике" новой волны коронавируса в России

За пандемию в стране зарегистрировано 7 690 110 случаев заболевания, темп прироста составил 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (5404), а также в Санкт-Петербурге (2418) и Подмосковье (1454), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5404, 2. Санкт-Петербург — 2418, 3. Московская область — 1454", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 22, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 16.

За сутки в РФ выписаны 20 330 человек после COVID-19, за все время — 6 799 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 330 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 799 230", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписано 2 347 человек, в Санкт-Петербурге — 1 748, Подмосковье — 1 134. Гинцбург озвучил условие для более редкой ревакцинации

Также за сутки в РФ подтверждены 924 смерти с COVID-19, за все время погибли 213 549 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 924 смерти… За весь период по России умерло 213 549 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 69, в Санкт-Петербурге — 60, Свердловской области — 45.