МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Коронавирус в августе 2021 года стал основной причиной смерти 38 603 человек в России, еще в 4 977 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

По данным ведомства, в августе текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 1 254 человек, в еще 4 555 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19:

случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти;

случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID;

случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти;

случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ

Смертность в России в августе в годовом выражении выросла на 32,5%, рождаемость снизилась на 1% год к году, свидетельствуют данные ведомства.

По данным ведомства, в августе текущего года умерло 208 237 человек (в августе 2020 года — 157 181 человек), в январе-августе — более 1,52 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 миллиона человек).

Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 1% в годовом выражении — в августе 2021 года родилось 125 357 младенцев против 126 645 в августе прошлого года.

За январь-август 2021 года в России на свет появилось 928 184 человека — это на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года, когда рождаемость составила почти 938,3 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за восемь месяцев текущего года составила 595 362 человека (против 346 904 человек за аналогичный период 2020 года).