МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев задержан полицией, его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, сообщает МВД РФ.

"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУМВД России по г. Москве ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время следствие обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.

Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.

Сегодня в "Шанинке" РИА Новости сообщили, что вуз продолжает работать штатно после сообщений о задержании ректора.

"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.