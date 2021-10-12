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2021
https://1prime.ru/society/20211012/834948581.html
В Калининградской области приостанавливают плановую медпомощь из-за COVID
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ПЛАНОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНАЯ — МИНЗДРАВ РЕГИОНА ПРАЙМ, 12.10.2021
общество , здоровье, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЛАНОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНАЯ — МИНЗДРАВ РЕГИОНА