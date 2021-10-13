МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Реакция организма на ревакцинацию от коронавирусной инфекции с высокой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки от этого заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Врач назвал причины высокой смертности от коронавируса

"Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", – сказал он.

Иммунолог считает, что не стоит опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки, если состояние здоровья человека не изменилось.

Он напомнил, на что необходимо обратить внимание перед тем, как записываться на ревакцинацию. Британское СМИ извинилось за фейк о "краже" Россией формулы AstraZeneca

"Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения. В этом случае действуют ровно те же правила, что и для первичной вакцинации: нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться", – посоветовал Крючков.

После ревакцинации, по словам врача, следует избегать людных мест, поскольку иммунная защита от инфекции выработается в организме не сразу.

"Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать", — отметил он.

Это имеет место, если после первичной вакцинации прошло много времени и антитела или отсутствуют, или очень мало. "Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала", – уточнил иммунолог.

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